Краснокнижного тигренка обнаружили на трассе в Хабаровском крае

Краснокнижного тигренка заметили на трассе в Хабаровском крае. Региональное министерство природы в своем телеграм-канале сообщило, что сейчас животное находится у ветеринаров в Комсомольске-на-Амуре.

Ранее видео с тигренком распространилось в Сети. Проезжающие мимо автомобилисты заметили хромающее животное на трассе и спасли его.

"Найденный на трассе тигренок находится в ветлечебнице Комсомольска-на-Амуре. Он нуждается в лечении", – отмечается в посте министерства.

Ведомство также подчеркнуло, что в подобных случаях следует обращаться по номеру 112. Специалисты предупредили, что гражданам не следует самим отлавливать животных. Так, по их словам, если бы рядом оказалась тигрица, все могло бы закончиться трагедией.

Кроме того, за самовольный отлов в России предусмотрено административное наказание, напомнили в Минприроды.

В июне сильно истощенный амурский тигр напал на лесозаготовителя в Хабаровском крае в районе имени Лазо. Работник не получил серьезных травм, животное нанесло ему легкие телесные повреждения.

Между тем в Ермаковском районе Красноярского края медведь напал на мужчину, когда тот собирал кедровый орех. Пострадавший был доставлен спасателями в Абакан и передан медработникам.