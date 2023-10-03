Обыски прошли в японском сафари-парке, где из-за нападения льва погиб сотрудник

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Обыски проходят в сафари-парке в префектуре Фукусима в Японии, где после нападения льва погиб сотрудник. Об этом пишет Kyodo.

Отмечается, что местная полиция завела дело о подозрении в преступной халатности. Инцидент произошел 29 сентября, сотрудник должен был загнать льва в вольер, но по каким-то причинам дверца между проходом для сотрудников и вольером осталась открытой.

По данным агентства, когда человек заметил это, было уже поздно. Лев затащил его в клетку и нанес смертельные ранения. Полиция изымает записи камер видеонаблюдения и иные материалы.

В июне сильно истощенный амурский тигр напал на лесозаготовителя в Хабаровском крае в районе имени Лазо. Работник не получил серьезных травм, животное нанесло ему легкие телесные повреждения.

Между тем в Ермаковском районе Красноярского края медведь напал на мужчину, когда тот собирал кедровый орех. Пострадавший был доставлен спасателями в Абакан и передан медработникам.

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