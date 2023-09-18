Медведь напал на мужчину в Красноярском крае

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

В Ермаковском районе Красноярского края медведь напал на мужчину в тот момент, когда он собирал кедровый орех. Об этом сообщает МЧС России в своем официальном телеграм-канале.

Отмечается, что пострадавший собирал орехи вблизи реки Малый Тепсель, где и произошло столкновение с животным. Позже к месту происшествия прибыл вертолет Ми-8 со спасателями Сибирского регионального поисково-спасательного отряда МЧС РФ на борту.

Пострадавший был доставлен спасателями в Абакан и передан медработникам, указано в сообщении.

Ранее на танкодроме Магадана в результате нападения медведя погибла девушка. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции обнаружили бурого медведя и тело погибшей. Медведь был ликвидирован.

До этого медведь загнал мужчину на крышу автомобиля на Камчатке после того, как он попытался покормить животное. Россиянин остановился на обочине дороги и подошел к животному с протянутой рукой, вероятно, пытаясь его покормить.

Медведь сначала отступал, но после бросился на мужчину, которому пришлось залезать на крышу автомобиля, чтобы спастись.



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