18 сентября, 17:02Происшествия
Медведь напал на мужчину в Красноярском крае
Фото: телеграм-канал "МЧС России"
В Ермаковском районе Красноярского края медведь напал на мужчину в тот момент, когда он собирал кедровый орех. Об этом сообщает МЧС России в своем официальном телеграм-канале.
Отмечается, что пострадавший собирал орехи вблизи реки Малый Тепсель, где и произошло столкновение с животным. Позже к месту происшествия прибыл вертолет Ми-8 со спасателями Сибирского регионального поисково-спасательного отряда МЧС РФ на борту.
Пострадавший был доставлен спасателями в Абакан и передан медработникам, указано в сообщении.
Ранее на танкодроме Магадана в результате нападения медведя погибла девушка. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции обнаружили бурого медведя и тело погибшей. Медведь был ликвидирован.
До этого медведь загнал мужчину на крышу автомобиля на Камчатке после того, как он попытался покормить животное. Россиянин остановился на обочине дороги и подошел к животному с протянутой рукой, вероятно, пытаясь его покормить.
Медведь сначала отступал, но после бросился на мужчину, которому пришлось залезать на крышу автомобиля, чтобы спастись.
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