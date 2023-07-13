На Камчатке медведь загнал на крышу машины мужчину, пытавшегося его покормить

Фото: телеграм-канал Amur Mash

Медведь чуть не набросился на хотевшего его покормить мужчину на Камчатке. Об этом сообщает Life.ru.

По информации издания, инцидент произошел на краевой трассе Петропавловск-Камчатский – Мильково. Россиянин остановился на обочине дороги и подошел к животному с протянутой рукой, вероятно, пытаясь его покормить. Медведь сначала отступал, но после бросился на мужчину, которому пришлось залезать на крышу автомобиля, чтобы спастись.

Отмечается, что эксперты призывают не только не кормить хищников, но даже не останавливаться рядом с ними, чтобы записать видео.

Ранее медведица напала на двух человек в японской префектуре Симанэ. Они получили ранения, животное застрелили.

До этого боксер Илья Медведев и еще двое мужчин пострадали от нападения медведя в Тюменской области. Хищник сперва набросился на одного мужчину, от полученных травм тот погиб. Второму мужчине, несмотря на серьезные ранения, удалось убить медведя ножом. Третий мужчина не пострадал. Он и доставил на лодке раненого в больницу.



На Камчатке медведь загнал на крышу машины россиянина