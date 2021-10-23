Два человека получили ранения в Японии при нападении медведицы

Фото: AP/Koji Sasahara

Два человека получили ранения в результате нападения медведицы в японской префектуре Симанэ, сообщает РИА Новости.

ЧП произошло накануне. На участке железной дороги остановили движение после того, как поступило сообщение о столкновении поезда с медведем. Сотрудники местного муниципалитета вместе с охотниками отправились на место происшествия, чтобы осмотреть его, однако неожиданно на них напала медведица с медвежатами.

Один из охотников и сотрудница муниципалитета пострадали. Медведицу застрелил другой охотник. О судьбе медвежат не сообщается.

19 октября боксер Илья Медведев пострадал от нападения медведя в Тюменской области. Инцидент произошел в заказнике регионального значения "Поваровский", когда трое мужчин, включая боксера, возвращались с рыбалки. В лесу на них напал медведь.

Хищник сперва набросился на одного мужчину, от полученных травм тот погиб. Второму мужчине, несмотря на серьезные ранения, удалось убить медведя ножом. Третий мужчина не пострадал. Он и доставил на лодке раненого в больницу.

В 150 метрах от Иртыша обнаружили тело погибшего, а в 10 метрах от него – застреленную медведицу 3–4 лет. В 30 метрах западнее места происшествия нашли берлогу медведя, рядом с которой были следы крови и множество гильз.