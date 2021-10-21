Боксер Медведев пострадал от нападения медведя в Тюменской области

Фото: телеграм-канал SHOT

Боксер Илья Медведев пострадал от нападения медведя в Тюменской области, сообщает "Интерфакс". Расходы на лечение 23-летнего спортсмена возьмут на себя Международная ассоциация бокса (AIBA) и Федерация бокса России.

Инцидент произошел 19 октября в заказнике регионального значения "Поваровский", когда трое мужчин, включая боксера, возвращались с рыбалки. В лесу на них напал медведь.

Хищник сперва набросился на одного мужчину, от полученных травм тот погиб. Второму мужчине, несмотря на серьезные ранения, удалось убить медведя ножом. Третий мужчина не пострадал. Он и доставил на лодке раненого в больницу.

В 150 метрах от Иртыша обнаружили тело погибшего, а в 10 метрах от него – застреленную медведицу 3–4 лет. В 30 метрах западнее места происшествия нашли берлогу медведя, рядом с которой были следы крови и множество гильз.

В лодке пострадавших обнаружили гладкоствольное незарегистрированное ружье 20-го калибра. Сейчас ведется доследственная проверка.

Илья Медведев – мастер спорта по боксу, участник чемпионата России и других крупных федеральных турниров.

Ранее сообщалось, что амурский тигр напал на мужчину, который работал на лесозаготовке одного из сел в Нанайском районе Хабаровского края. По предварительным данным, мужчина ночью вышел на улицу из вагончика и пропал.