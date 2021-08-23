Амурский тигр напал на жителя одного из сел в Хабаровском крае

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Фото: depositphotos/Jearud
Амурский тигр напал на мужчину, который работал на лесозаготовке одного из сел в Нанайском районе Хабаровского края.
По предварительным данным, мужчина ночью вышел на улицу из вагончика и пропал. Уточняется, что утром в 15 метрах от вагончика были найдены тапочки, кровь, одежда, фонарик, тигриные следы и следы волочения в лес.
"Местный парень погиб, произошло все в лесном массиве в районе села Арсеньево, в 10–15 метрах от вагончика, где ночевали люди. Они заготавливали там лес", – приводит ТАСС слова представителя местной администрации.
В конце июля в природном парке "Ергаки" в Красноярском крае на группу туристов в районе девяти озер хребта Араданский напал медведь. Хищник набросился на группу из четырех человек, в результате один из туристов погиб.
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