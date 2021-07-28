Человек погиб при нападении медведя на тургруппу в парке в Красноярском крае

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Фото: depositphotos/LuaAr
Медведь напал на группу туристов в природном парке "Ергаки" в Красноярском крае. Об этом сообщается на официальном сайте парка.
Нападение случилось в районе девяти озер хребта Араданский. Хищник набросился на группу из четырех человек, в результате один из туристов погиб.
Как рассказали РИА Новости в главке МВД по региону, тургруппа следовала по маршруту на территории парка. Предполагается, что все туристы из другого региона.
"Напал медведь на одного (туриста. – Прим. ред.). Остальные смогли убежать. Вернулись на базу", – заявили в ведомстве.
Там уточнили, что погибший был совершеннолетним. По факту случившегося назначена проверка.
В данный момент на место происшествия направлены представители полиции, спасателей, работников парка и охотоведов.
Это не первый подобный случай в парке "Ергаки" за этот год. В июне при нападении медведя на тургруппу погиб подросток. Кроме того, еще два человека пострадали.
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