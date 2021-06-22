Подросток погиб при нападении медведя на тургруппу в Красноярском крае

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В национальном парке "Ергаки" в Красноярском крае на туристическую группу напал медведь. Погиб один человек. По последним данным, двое пострадали. Об этом сообщает региональный главк МЧС.

"В результате нападения медведя на туристическую группу (13 человек) пострадали 2 человека, из них 1 погиб (подросток 16 лет)", – приводит ТАСС сообщение ведомства.

Уточняется, что туристов сейчас сводят с маршрута. На месте работает следственно-оперативная группа. По факту нападения животного на людей начата проверка.

Ранее сообщалось, что спасателям в Приморье удалось найти подростка, который отстал от туристической группы и потерялся. Ребенка обнаружили на горе Фалаза, его состояние оценивалось как удовлетворительное.