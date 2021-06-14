Спасатели нашли отставшего от тургруппы подростка на горе в Приморье

Фото: ГУ МЧС России по Приморскому краю

Спасателям в Приморье удалось найти подростка, который накануне вечером, 13 июня, отстал от туристической группы и потерялся. Ребенка обнаружили на горе Фалаза, его состояние оценивается как удовлетворительное, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС России.

"Организовав поиск с вечера, 14 июня в 4:40 утра спасателям удалось обнаружить пропавшего ребенка", – говорится в сообщении.

По предварительным данным, в составе туристической группы было шесть взрослых и 50 детей.

Гора Фалаза расположена в Шкотовской районе Приморского края недалеко от села Анисимовка, ее высота – 1 279 метров.

Ранее туристов смыло течением горной реки Белая в Адыгее. Двое мужчин отдыхали на берегу. Во время фотосессии одного из них стало уносить течением. Приятель попытался помочь другу, однако также упал в воду.