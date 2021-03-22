Попавшую под лавину в Хибинах девочку не удалось спасти – СК

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Пропавшая при сходе снежной массы в районе станции Имандра Мурманской области девочка 2008 года рождения погибла. Спасатели не смогли ее реанимировать, заявили в региональном управлении СКР.

Ранее в ведомстве заявили, что после того, как девочку обнаружили под снежной массой, ее в течение некоторого времени пытались реанимировать.

Сход снежной массы произошел в понедельник в районе поселка Имандра. Сообщалось, что под завалами оказался несовершеннолетний, остальным членам группы медицинская помощь не потребовалась.

