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Происшествия

19:19 (обновлено 22.03.2021 20:27)

Лавина сошла в Хибинах на группу с детьми

происшествия регионы

Фото: РИА Новости/Павел Львов

В Хибинах в Мурманской области сошла снежная масса, сообщает ТАСС.

На место происшествия направлены спасатели, ведется поиск туристической группы из 15–16 человек. Информацию подтвердил глава Оленегорска Олег Самарский.

"В районе Оленегорска сошла лавина. Там могла оказаться группа", – сказал он.

СК уже проводит проверку по факту произошедшего.

"На место выдвинулись следователь и криминалисты СК России. Среди пострадавших могут быть несовершеннолетние", – уточнили в ведомстве.

Как позднее отметил источник ТАСС в местных экстренных службах, под снегом находится один ребенок. Состояние остальных удовлетворительное, в медпомощи они не нуждаются.

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