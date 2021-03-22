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Происшествия

21:05

Ребенка пытаются реанимировать после схода лавины в Хибинах

происшествия регионы

Фото: РИА Новости/Павел Львов

Ребенка, находившегося в составе туристической группы, которого завалило снегом в Мурманской области, нашли спасатели. Об этом заявили ТАСС в пресс-службе СУ СКР по Мурманской области.

Информация о сходе снежной массы в районе поселка Имандра поступила спасателям вечером в понедельник от зарегистрированной туристской группы из Санкт-Петербурга.

Как сообщало МЧС РФ, при сходе снежной массы под ней оказался ребенок 2008 года рождения. В настоящий момент оперативные службы проводят реанимационные действия с девочкой, которую достали из-под завалов.

"В следственное управление СКР по Мурманской области поступила информация, что в районе Имандра на необорудованном маршруте туристическая группа попала под обрушение снежного карниза", – уточнили представители ведомства.

На место направлены следователь и криминалисты СК России. Среди пострадавших могут быть и другие несовершеннолетние.

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