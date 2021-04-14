В Челябинской области ребенок утонул, упав в ручей во время прогулки

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В Челябинской области трехлетний мальчик утонул в ручье во время прогулки. Об этом сообщает пресс-служба СКРФ по региону.

"В дневное время 13 апреля на берегу ручья около одного из частных домов по улице Комсомольской (город Юрюзань) обнаружено тело трехлетнего мальчика... По предварительным данным, ребенок гулял со сверстниками 5–6 лет, упал в ручей с сильным течением и утонул", – говорится в сообщении.

На данный момент следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего и проводят проверку, в результате которой будет принято процессуальное решение.

Ранее в Казани ребенка по пояс затянуло в песок на детской площадке. Мать ребенка отметила, что, когда вытаскивала дочь из песка, сама начала проваливаться, однако все-таки сумела спасти ее из ловушки.

Женщина добавила, что площадка, где произошел инцидент, до сих пор не огорожена.