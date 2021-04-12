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Происшествия

15:40

СК начал проверку после травмирования ребенка на соревнованиях на севере Москвы

происшествия

Фото: depositphotos/ArturVerkhovetskiy

Во время соревнований по прыжкам в воду на севере столицы ребенок получил травму. По данному факту СК организована проверка. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на старшего помощника руководителя Главного следственного управления СК России по столице Юлию Иванову.

"Во время выступления 13-летний спортсмен совершил прыжок в воду, в ходе которого ударился головой о конструкцию вышки", – рассказала она.

Уточняется, что пострадавшего госпитализировали и оказывают ему всю необходимую медицинскую помощь.

Ранее сообщалось, что спортсмен получил травму во время всероссийских соревнований 11 апреля. Как отмечалось, мальчика ввели в медикаментозную кому.

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