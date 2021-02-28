Ребенок пострадал при обрыве аттракциона в ТЦ на востоке Москвы

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В торговом центре в районе Перово на востоке Москвы оборвался аттракцион, в результате происшествия пострадал один ребенок. Об этом сообщается на сайте столичной прокуратуры.

"По предварительной информации, днем 28 февраля в торговом центре, расположенном в районе Перово, в детской игровой зоне оборвался аттракцион. В результате пострадал несовершеннолетний. Сведения о состоянии здоровья других детей, находившихся в игровой зоне, уточняются", – говорится в сообщении.

Там уточнили, что в настоящее время прокуратура устанавливает все причины и обстоятельства произошедшего, после чего даст оценку исполнения ответственными лицами требований безопасности при осуществлении услуг несовершеннолетним. По итогам проверки и при наличии соответствующих оснований ведомство рассмотрит вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

Также проверку происшествия организовал и Следственный комитет. По данным следователей, ребенок упал в результате падения с неисправного аттракциона.

"Следствием проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств и причин произошедшего. В рамках проверки следователи дадут правовую оценку происшествию на предмет наличия признаков преступления, предусмотренного статьей 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). По результатам проверки будет принято процессуальное решение", – сообщили в СК.

Ранее очевидцы сообщили, что во время обрыва аттракциона в игровой зоне торгового центра в Перово дети находились там без родителей. Администрация, по словам свидетелей, хотела скрыть этот факт.