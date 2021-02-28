Ребенок пострадал при обрыве аттракциона в ТЦ на востоке Москвы

18:11
Фото: Москва 24
В торговом центре в районе Перово на востоке Москвы оборвался аттракцион, в результате происшествия пострадал один ребенок. Об этом сообщается на сайте столичной прокуратуры.
"По предварительной информации, днем 28 февраля в торговом центре, расположенном в районе Перово, в детской игровой зоне оборвался аттракцион. В результате пострадал несовершеннолетний. Сведения о состоянии здоровья других детей, находившихся в игровой зоне, уточняются", – говорится в сообщении.
Там уточнили, что в настоящее время прокуратура устанавливает все причины и обстоятельства произошедшего, после чего даст оценку исполнения ответственными лицами требований безопасности при осуществлении услуг несовершеннолетним. По итогам проверки и при наличии соответствующих оснований ведомство рассмотрит вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.
Также проверку происшествия организовал и Следственный комитет. По данным следователей, ребенок упал в результате падения с неисправного аттракциона.
"Следствием проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств и причин произошедшего. В рамках проверки следователи дадут правовую оценку происшествию на предмет наличия признаков преступления, предусмотренного статьей 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). По результатам проверки будет принято процессуальное решение", – сообщили в СК.
Ранее очевидцы сообщили, что во время обрыва аттракциона в игровой зоне торгового центра в Перово дети находились там без родителей. Администрация, по словам свидетелей, хотела скрыть этот факт.
В торговом центре "Перово Молл" оборвался аттракцион
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: