Три ребенка провалились под лед на реке в Воронежской области

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Три ребенка провалились под лед в селе Гнилом Воронежской области, сообщает РИА Новости.

Двоим детям удалось выбраться самостоятельно. Еще одного унесло течением. Спасатели ведут его поиски.

Ранее сообщалось, что в Карелии народные умельцы создали настоящую ледяную карусель прямо посреди озера у поселка Тикша. Посреди замерзшего водоема мужчины вырезали бензопилой круг диаметром 20 метров. В глыбу льда вставили мотор от лодки, завели двигатель, и карусель закрутилась. В центре вместо подсветки поместили чашу с огнем.

Обеспокоившись за здоровье посетителей "ледяной кувшинки", МЧС закрыли аттракцион. В министерстве объяснили, что забава небезопасна, поскольку в любой момент круг может разломиться или перевернуться. В итоге людей могла накрыть многотонная глыба льда.