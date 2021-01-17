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Происшествия

17 января, 23:45

В Парке Горького спасли москвича, который провалился под лед

происшествия

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Спасатели поисково-спасательной станции "Крымский мост" достали человека, который провалился под лед на Москве-реке. Инцидент произошел рядом с причалом Парка Горького, заявили РИА Новости представители департамента ГОЧСиПБ.

Согласно данным ведомства, в воскресенье вечером отдыхающий спустился с причала на лед столичной акватории и следовал к противоположному берегу. В скором времени москвич провалился в полынью.

Оперативно на станции объявили тревогу и дежурная смена в составе Владимира Иванова и Виталия Мякишева вышла на помощь утопающему. В 50 метрах от берега спасатели вытащили из полыньи мужчину.

На берегу спасенному была оказана первая помощь. Мужчину 1992 года рождения госпитализировали в городскую больницу, уточнили в департаменте.

Ранее пьяный подросток провалился под лед на Москве-реке. После произошедшего пострадавшего доставили в больницу.

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