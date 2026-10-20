Около 76% российских путешественников знакомятся с новыми местами вместе с гидами

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Около 76% российских путешественников хотя бы иногда выбирают организованные экскурсии, а четверть предпочитает самостоятельно изучать новые места. Об этом свидетельствуют результаты опроса "Новости Mail" и "VK Места".

Наиболее популярны обзорные экскурсии – их выбирают 33% респондентов. Тематические маршруты интересуют 20% участников опроса, прогулки с местными жителями – 13%, активные экскурсии – 12%. Еще 7% пользуются аудиогидами, 5% выбирают мистические маршруты, а 4% интересуются промышленным туризмом.

Большинство опрошенных планируют поездки заранее. Например, почти 73% начинают подготовку за два месяца или раньше. При выборе направлений чаще всего ориентируются на соцсети и видео блогеров (24%), туристические сайты и форумы (23%), а также отзывы друзей и знакомых и оценки на сервисах бронирования (по 20%).

В свою очередь, директор по стратегическому партнерству VK Дмитрий Уваров рассказал, что в 2026 году в сервисе "VK Места" запустили опцию бронирования экскурсий. Сейчас там доступны свыше 2 600 экскурсий с гидами по 80 российским регионам, их количество постоянно увеличивается.

Опрос проводился в проекте "Новости Mail" с 1 по 12 октября. В нем приняли участие более 8,2 тысячи человек со всей России.

Ранее стало известно, что запущенный в 2020 году цифровой сервис для путешественников Russpass принял более 120 миллионов обращений. Его каталог вырос до свыше 80 тысяч туристических предложений в 85 регионах страны.

Через платформу можно забронировать гостиницу, выбрать ресторан, купить билет на выставку и подобрать готовое направление. В каталоге собрано более 1,3 тысячи маршрутов, а почти 1,9 тысячи авторских экскурсий предлагают свыше тысячи аттестованных гидов.