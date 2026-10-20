Авария произошла на внутренней стороне МКАД в районе Западного Дегунина

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Автоавария произошла на внутренней стороне 77-го километра МКАД в районе Западного Дегунина, движение на этом участке затруднено. Об этом сообщил столичный Дептранс.

На месте работают оперативные службы, обстоятельства аварии и информация о пострадавших уточняются. Затор в районе ДТП растянулся на 2,2 километра, автомобилистам порекомендовали выбирать маршруты объезда.

Ранее авария произошла на внутренней стороне 81-го километра МКАД в районе пересечения с Новодачным шоссе. Из-за аварии движение на внутренней стороне кольца было временно затруднено на 3,3 километра. Перекрывались две полосы из пяти.

Кроме того, на трассе Р-22 "Каспий" в Подмосковье столкнулись два легковых автомобиля. В результате ДТП погибли два человека, еще трое получили травмы.