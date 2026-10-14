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14 октября, 09:24

Туризм

Число обращений к туристическому сервису Russpass превысило 120 миллионов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Охрименко

К цифровому сервису для путешественников Russpass обратились более 120 миллионов раз. Каталог платформы, запущенной в 2020 году, вырос до свыше 80 тысяч туристических предложений, которые доступны в 85 регионах страны. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Через платформу можно забронировать гостиницу, выбрать ресторан, купить билет на выставку, а также подобрать готовое направление – в каталоге собрано более 1,3 тысячи маршрутов.

Сделать поездку интереснее помогают профессионалы: на платформе работают свыше тысячи аттестованных гидов, которые предлагают почти 1,9 тысячи авторских экскурсий.

Планирование поездки вынесено во вкладку "Мои планы". Там можно собрать собственный маршрут: добавить достопримечательности, сохранить отели, билеты и рестораны – с указанием среднего чека. Система сама предлагает, как удобнее перемещаться между точками: на автомобиле, велосипеде или общественном транспорте.

Главное новшество – внедрение алгоритмов искусственного интеллекта. Russpass стал первой в стране ИИ-платформой для туристов. Умные помощники сопровождают человека от поиска идей для отпуска до готовой программы поездки. С их помощью пользователи уже спланировали почти 90 тысяч путешествий по России.

Развитие внутреннего туризма соответствует целям и инициативам нацпроекта "Туризм и гостеприимство". Проект Russpass разработан по инициативе правительства Москвы. Его курируют столичный комитет по туризму совместно с департаментом информационных технологий Москвы.

Ранее в мобильном приложении Russpass появилась доска лидеров. Теперь пользователи могут изучать культурные и исторические места Москвы, Санкт-Петербурга, Казани и Нижнего Новгорода и одновременно бороться за звание самого активного исследователя.

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