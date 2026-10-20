Киноинженер Иосиф Барский скончался в день своего 88-летия

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Заслуженный работник культуры России, киноинженер Иосиф Барский скончался 18 октября 2026 года – в день своего 88-летия. Об этом сообщается в телеграм-канале Союза кинематографистов России.

Прощание с Барским пройдет 22 октября в 13:00 в Москве по адресу Савеловский проезд, дом 10, строение 1, "Ритуал".

Барский родился в 1938 году. С 1961 года он работал в системе кинематографии. После окончания Московского института химического машиностроения был инженером в Научно-исследовательском кинофотоинституте. Затем занимал должности главного инженера завода "Москинап" и Центральной студии документальных фильмов.

Позже Барский стал генеральным директором открытого акционерного общества "Кинотехника". С 1990 по 2007 год общество участвовало в съемках более двух сотен художественных фильмов, в том числе "Зимняя вишня – 2", "Сестрички Либерти", "Утомленные солнцем", "Брат-2", "Копейка", "Кукушка" и других. Компания также участвовала в создании более двух тысяч клипов и рекламных роликов.

Кроме того, Барский был автором нескольких десятков статей по вопросам техники и технологии фильмопроизводства и обладал более чем десятью авторскими свидетельствами. С 1998 по 2017 год он был президентом Гильдии кинотехников Союза кинематографистов России, инициировал и организовывал научно-технические конференции по актуальным проблемам кинематографа.

