Москвичей предупредили об опасности выхода на лед

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В Москве уже начали замерзать водоемы, однако при нынешней толщине льда выходить на него опасно. Об этом сообщили в пресс-службе департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности столицы.

"Сотрудники Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах проводят замеры. Внутренние водоемы покрыты почти на 80–90%, кроме прудов в Троицком и Новомосковском административных округах (там 50%)", – говорится в сообщении.

Экспертиза показала, что лед на воде пока рыхлый, с промоинами. Его толщина составляет от 1 до 4 сантиметров. В департаменте подчеркнули, что сохраняется опасность упасть в воду.

На данный момент бригады специалистов дежурят на поисково-спасательных станциях ГКУ "МГПСС". Работа ведется в круглосуточном режиме. Спасатели оповещают горожан об опасности и проводят патрулирование.

В ноябре спасатели в Подмосковье достали из воды провалившегося под лед рыбака. Мужчину затем оперативно доставили в Луховицкую центральную районную больницу.

