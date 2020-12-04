В Гидрометцентре рассказали, как долго в Москве продержатся холода и высокое давление

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что холодная погода и высокое атмосферное давление в Москве и области продержатся как минимум до следующей пятницы.

По словам синоптика, такую погоду будет определять антициклон, пришедший к нам с востока. "По всем расчетам можно уверенно говорить, что по крайней мере неделю этот антициклон будет дирижировать погодой над центром Европейской России, Москвой и Московской областью", – заявил Вильфанд в диалоге с Москвой 24.

Синоптик также обратил внимание на высокий уровень давления в этот период.





Роман Вильфанд научный руководитель Гидрометцентра Давление по-настоящему высокое. Этот уровень будет действовать достаточно долго, минимум неделю, начиная с сегодняшнего дня.

По прогнозам, в ближайшую неделю температура ночью будет опускаться до 8–13 градусов. Днем максимальные значения будут держаться на отметке 5–7 градусов. "Большую часть суток температура будет 8–10 градусов. Утром, когда мы будем собираться на работу, она будет достаточно низкая", – отметил специалист.

Вильфанд подчеркнул, что из-за довольно теплых температур в последнее время москвичи уже отвыкли от зимней погоды и кажется, что наступили морозы. Но на самом деле температурный фон в течение ближайшей недели будет ниже нормы всего на 1-2 градуса. "Такая нормальная погода, которая в основном соответствует температурному фону первой декады декабря", – сообщил синоптик.

Кроме того, Вильфанд отметил, что жителей столицы в ближайшую неделю ожидает немало солнечных дней.





Роман Вильфанд научный руководитель Гидрометцентра При антициклоне вертикальные движения воздуха являются нисходящими, они препятствуют облакообразованию. Поэтому не будет облаков, не будет и снега, но будет много солнца. И это здорово!

По прогнозам синоптика, порывов ветра не ожидается, будет вполне штилевая погода. "Уверенно морозные, но ясные дни: солнечные днем и лунные ночью", – добавил Вильфанд.

Ранее в Гидрометцентре предупредили о возможных обморожениях из-за пониженной температуры.