Москвичей предупредили о высоком давлении и опасных морозах

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что в Москве и области в ближайшие дни атмосферное давление будет значительно превышать норму.
"Мощный антициклон захватил центр Европейской России, также западную и восточную ее части, что установило погоду с высоким давлением", – сказал синоптик РИА Новости.
По его словам, с 6 по 8 декабря давление в Москве будет превышать норму примерно на 20 миллиметров ртутного столба, что очень значительно.
Вильфанд также отметил, что в столицу пришла зимняя погода, но снега до конца следующей рабочей недели не предвидится. Ночные температуры в воскресенье будут от минус 5 до 13 градусов.
Специалист указал, что температура будет отклоняться от нормы на 1-2 градуса, что является опасным и требуют подготовки коммунальный служб и медиков.
"Начинаются обморожения. Это по-настоящему тревожная информация", – резюмировал он.
Ранее Вильфанд заявил, что прошедшая осень в Москве стала самой теплой за всю историю метеонаблюдений с 1879 года. Средняя температура в осенние месяцы в столице составила плюс 8,4 градуса.
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