Москвичей предупредили о высоком давлении и опасных морозах

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что в Москве и области в ближайшие дни атмосферное давление будет значительно превышать норму.

"Мощный антициклон захватил центр Европейской России, также западную и восточную ее части, что установило погоду с высоким давлением", – сказал синоптик РИА Новости.

По его словам, с 6 по 8 декабря давление в Москве будет превышать норму примерно на 20 миллиметров ртутного столба, что очень значительно.

Вильфанд также отметил, что в столицу пришла зимняя погода, но снега до конца следующей рабочей недели не предвидится. Ночные температуры в воскресенье будут от минус 5 до 13 градусов.

Специалист указал, что температура будет отклоняться от нормы на 1-2 градуса, что является опасным и требуют подготовки коммунальный служб и медиков.

"Начинаются обморожения. Это по-настоящему тревожная информация", – резюмировал он.

Ранее Вильфанд заявил, что прошедшая осень в Москве стала самой теплой за всю историю метеонаблюдений с 1879 года. Средняя температура в осенние месяцы в столице составила плюс 8,4 градуса.