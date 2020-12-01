Синоптики рассказали, сколько снега будет в Москве на Новый год

Фото: Москва 24/Лидия Широнина
Снежный покров в Москве к Новому году может достичь 13 сантиметров. Таким прогнозом поделился ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
Он рассказал, что в последнюю декаду декабря температура воздуха в Москве составит днем до минус шести градусов. "Не обойдется без зарядов снега, и есть шансы на то, что к Новому году снежный покров сохранится и может составить 8–13 сантиметров", – приводит его слова РИА Новости.
Тишковец уточнил, что в этот период столбики термометров в ночные часы будут опускаться до минус 11 градусов.
Ранее синоптик спрогнозировал высыпание "алмазной пыли" в Москве к концу недели. Специалист добавил, что к выходным из-за облаков будет выглядывать солнце.
Кроме того, были названы регионы Европейской России с самой опасной погодой. Синоптик сообщал, что на западе Архангельской и в Вологодской областях ожидаются сильные осадки в виде мокрого снега и дождей.
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