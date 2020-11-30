Синоптик предупредил об аномальном холоде в ряде регионов РФ

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Стало известно о приходе аномального холода в ряд российских регионов на текущей неделе. Об этом объявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Специалист пояснил, что настоящий холод ожидает жителей Астраханской, Волгоградской, Саратовской, Самарской областей, а также Башкортостана и Татарстана. Кроме того, холодно будет в Екатеринбурге, Оренбурге, Кургане, Новосибирске, Омске, Томске.

"Температуры будут минус 20–25 градусов", – заявил Вильфанд в беседе с ТАСС.

Он отметил, что такие температурные показатели являются отклонением от нормы. Температура будет ниже на 5–10 градусов устоявшихся значений.

Ранее Вильфанд перечислил российские регионы с аномально теплой погодой на наступившей неделе. В частности, сообщалось, что температура воздуха в азиатской части страны будет превышать норму на 25 градусов.