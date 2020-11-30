Названы регионы РФ с аномально теплой погодой на неделе

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Перечислены российские регионы с аномально теплой погодой на наступившей неделе. Их назвал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с ТАСС.

Синоптик отметил, что аномальная погода установится в регионах Северо-Западного федерального округа.

"В Питере, Новгороде, Пскове, Карелии, Мурманской, Архангельской областях температура выше нормы будет в течение всей недели на 4–6 градусов", – подчеркнул специалист.

Вильфанд также сообщил, что аномальное тепло сохранится и в азиатской части России. Погоду там будет определять атлантический воздух.

"<...> И на Ямале, и на Таймыре, и в центре Красноярского края, и в Якутии. Там температура выше нормы", – сказал метеоролог.

Он уточнил, что температурные аномалии в азиатской части России могут достигать 25 градусов.

Ранее главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала, когда зимняя погода придет в Москву. Сообщалось, что климатическая зима в столице наступит вместе с приходом календарной.