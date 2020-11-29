Синоптик рассказала, когда зимняя погода придет в Москву

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Климатическая зима в Москве наступит вместе с приходом календарной, сообщала главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

По ее словам, снег и легкий мороз стоит ожидать уже на следующей неделе. При этом 30 ноября температура будет выше нуля.

"30 ноября, в последний день осени, местами ожидаются небольшие осадки, будут положительные температуры в течение суток в промежутке от +1 до +3 градусов", – приводит RT слова синоптика.

Позднякова подчеркнула, что изменение погодных условий произойдет в ночь на 1 декабря. Тогда столбики термометров опустятся до 0 градусов.

"В ночь на 2 декабря местами возможен небольшой снег, днем преимущественно без осадков, так как погоду будет определять периферия антициклона. Температура в Москве от -1 до -3 градуса, в области от -1 до -6 градусов", – добавила специалист.

Она также предупредила, что температура воздуха во второй половине будущей недели будет отрицательной. До 4 декабря не будет осадков, атмосферное давление ожидается высокое.

"За счет ночного выхолаживания температура в городе понизится и будет минимальной, от -4 до -6 градусов, по области до -9 градусов. Дневная температура тоже отрицательная, от -1 до -3 градусов в Москве, до -6 градусов по области", – заключила Позднякова.

Ранее сообщалось, что вторник, 2 декабря, станет переходным периодом. Выраженный фронтальный раздел принесет в центральную Россию большое количество осадков. В частности, во второй половине дня ожидается снег и понижение температуры.

