Синоптик сообщил сроки прихода похолодания в центральную Россию

Фото: Москва 24/Игорь Иванко
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил сроки прихода похолодания в центральную Россию. Об этом пишет РИА Новости.
Специалист заявил, что вторник, 2 декабря, станет переходным периодом. Выраженный фронтальный раздел принесет в центральную Россию большое количество осадков. В частности, во второй половине дня ожидается снег и понижение температуры.
"В среду тоже погода будет не очень отличаться по температуре. Прогнозируется, что температурный фон будет от 0 до -5 днем и ночью", – заявил Вильфанд.
В четверг осадки прекратятся. Днем температура воздуха будет варьироваться от 0 до -5, а ночью может опуститься до -7.
"Существует значительная вероятность дальнейшего снижения температуры в последующие дни, в конце следующей недели", – сказал синоптик.
Он сообщил, что в ночные часы температура может падать до -10 градусов. При этом такие показатели являются климатической нормой, пояснил Вильфанд.
"Вероятно дальнейшее усиление морозов, но этот прогноз еще требует уточнения", – заявил метеоролог.
Специалист напомнил, что в прошлом году декабрь также начинался с небольших отрицательных значений, а затем последовала оттепель.
"Сейчас тоже прогнозируется, что со 2 декабря температуры будут отрицательными днем и ночью", – заключил Вильфанд.
Ранее Вильфанд назвал регионы европейской России с самой опасной погодой. В отдельных районах ожидаются сильные осадки в виде снега и ледяные дожди.
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