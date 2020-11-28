Синоптик сообщил сроки прихода похолодания в центральную Россию

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Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил сроки прихода похолодания в центральную Россию. Об этом пишет РИА Новости.

Специалист заявил, что вторник, 2 декабря, станет переходным периодом. Выраженный фронтальный раздел принесет в центральную Россию большое количество осадков. В частности, во второй половине дня ожидается снег и понижение температуры.

"В среду тоже погода будет не очень отличаться по температуре. Прогнозируется, что температурный фон будет от 0 до -5 днем и ночью", – заявил Вильфанд.

В четверг осадки прекратятся. Днем температура воздуха будет варьироваться от 0 до -5, а ночью может опуститься до -7.

"Существует значительная вероятность дальнейшего снижения температуры в последующие дни, в конце следующей недели", – сказал синоптик.

Он сообщил, что в ночные часы температура может падать до -10 градусов. При этом такие показатели являются климатической нормой, пояснил Вильфанд.

"Вероятно дальнейшее усиление морозов, но этот прогноз еще требует уточнения", – заявил метеоролог.

Специалист напомнил, что в прошлом году декабрь также начинался с небольших отрицательных значений, а затем последовала оттепель.

"Сейчас тоже прогнозируется, что со 2 декабря температуры будут отрицательными днем и ночью", – заключил Вильфанд.

Ранее Вильфанд назвал регионы европейской России с самой опасной погодой. В отдельных районах ожидаются сильные осадки в виде снега и ледяные дожди.