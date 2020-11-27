Слякотная погода сохранится в Москве до понедельника

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Последствия циклона "Таня" в виде мокрого снега, дождя и слякоти сохранятся в столичном регионе до понедельника, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Циклон изменил траекторию, сейчас смещается вдоль западных границ, вдоль Великих Лук – это Псковская область, Смоленщина. Он там и будет кружиться, а нас он только краем спирали этих облаков и осадков в разной фазе будет только по касательной цеплять время от времени, поэтому серьезных осадков не ожидаем. Слабой интенсивности мокрый снег, может, где-то дождь, где-то снег, вялотекущая слякотная оттепельная – такая история продержится до понедельника включительно", – сказал Тишковец РИА Новости.
По прогнозу синоптика, осадки слабой интенсивности ожидаются в Москве в пятницу начиная с 15 часов и ближе к вечеру. Выпасть может 2-3 сантиметра осадков.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил о сохранении снега, дождя и повышенной облачности в Москве до конца ноября.
Синоптик рассказал о погоде в столице в пятницу
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