Слякотная погода сохранится в Москве до понедельника

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Последствия циклона "Таня" в виде мокрого снега, дождя и слякоти сохранятся в столичном регионе до понедельника, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"Циклон изменил траекторию, сейчас смещается вдоль западных границ, вдоль Великих Лук – это Псковская область, Смоленщина. Он там и будет кружиться, а нас он только краем спирали этих облаков и осадков в разной фазе будет только по касательной цеплять время от времени, поэтому серьезных осадков не ожидаем. Слабой интенсивности мокрый снег, может, где-то дождь, где-то снег, вялотекущая слякотная оттепельная – такая история продержится до понедельника включительно", – сказал Тишковец РИА Новости.

По прогнозу синоптика, осадки слабой интенсивности ожидаются в Москве в пятницу начиная с 15 часов и ближе к вечеру. Выпасть может 2-3 сантиметра осадков.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил о сохранении снега, дождя и повышенной облачности в Москве до конца ноября.