Синоптики пообещали москвичам "скучную" погоду до конца ноября

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Снег и дождь, а также повышенная область ожидаются в Москве до конца ноября, сообщает ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.
"До конца ноября погоду в Москве я бы назвал скучной. Циклоническая деятельность определяет облачную погоду с осадками во всех видах: и дождь, и снег, и мокрый снег. Но они будут умеренными. <...> И солнца не будет", – заявил Вильфанд.
Он отметил, что температура воздуха в столице в ближайшие несколько дней превысит климатическую норму на четыре-пять градусов. По словам Вильфанда, в столице также возможно образование небольшой гололедицы.
Ранее главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова рассказала, что 27 ноября в столице ожидаются снег с дождем и гололед. Температура воздуха составит от -1 до +1 градуса. Такая же погода сохранится в столице в выходные, сообщала синоптик.
В первые дни зимы погода в столице также будет теплой. Об этом сообщил замглавы ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков. По его словам, 1 декабря столбики термометра поднимутся до +4 градусов. Вместе с тем ожидаются несильные дождь и снег, а также переменная облачность.
Накануне в Москву пришел циклон "Таня". Однако Вильфанд сообщил, что его последствия не отразятся сильно на столичной жизни. Он отметил, что последствия в виде гололедицы не будут сильными и не представляют серьезной опасности.
"Утро": снежная погода ожидается в пятницу в столице
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