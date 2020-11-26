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Общество

10:55

Теплая погода ожидается в Москве в первые дни зимы

общество погода

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Начало зимы в Москве будет теплым, сообщил заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков.

"1 декабря в Москве ожидается теплая погода, днем прогнозируется от -1 до +4, небольшой дождь, переменная облачность, ветер южный и юго-западный. Давление 1 и 2 декабря начнет падать. 2 декабря ожидается небольшой снег и температура от -2 до +3 градусов", – приводит Агентство "Москва" слова специалиста.

Он также отметил, что в Москве выпавший ранее снег растает в первых числах декабря. В пятницу и субботу Цыганков прогнозирует температуру воздуха от 0 до +2 градусов.

Ранее сообщалось, что погода в столице начнет портиться с 26 ноября из-за приближения циклона "Таня". В ночь с четверга на пятницу будет мороз. Температура воздуха установится в пределах минус 1 – минус 3 градусов, после чего на столбиках термометра отразятся положительные значения.

Циклон "Таня" надвигается на Москву

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