На Москву надвигается циклон "Таня"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Погода в столице начнет портиться с 26 ноября из-за приближения циклона "Таня". Об этом сообщили эксперты центра погоды "Фобос".
"Погода начнет портиться уже завтра. В четверг днем окрепнет ветер, начнутся осадки в виде мокрого снега, переходящего в дождь, не исключены гололедные явления", – сообщили синоптики.
Метеорологи предупреждают, что в ночь с четверга на пятницу будет мороз. Температура воздуха установится в пределах минус 1 – минус 3 градусов, после чего на столбиках термометра отразятся положительные значения.
Согласно прогнозам, в последний день рабочей недели погода будет пасмурной и ветреной. Температура воздуха вырастет до плюс 1 – плюс 3 градусов. К выходным осадки стихнут, прогнозируется переменная облачность. Ночью температурные значения будут опускаться ниже нуля.
По мнению синоптиков, из-за перепада температур и отставания погоды от климатической нормы можно не ожидать скорого появления в столице полноценных сугробов.
Ранее сообщалось, что в столичном регионе действует повышенный уровень погодной опасности. Специалисты Гидрометцентра заявляли, что желтый уровень установлен в связи с гололедом.
"Утро": в Москве объявлен желтый уровень погодной опасности
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