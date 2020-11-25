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Общество

09:48

Москвичей предупредили о гололеде в четверг

общество погода город

Фото: ТАСС/Михаил Джапаридзе

Желтый уровень погодной опасности объявлен в столичном регионе. Это связано с гололедом, сообщается на сайте Гидрометцентра.

"Гололедно-изморозевое отложение. Период предупреждения – с 8:00 26 ноября до 22:00 26 ноября", – сказано в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что в Подмосковье предупреждение в связи с гололедом действует с 5:00 до 22:00 четверга.

Ранее синоптики заявили, что дожди и мокрый снег будут идти в Москве практически каждый день на протяжении этой недели. Средняя температура воздуха в столице составит +1... +3 градуса днем и -1... +1 градус – ночью.

Также специалисты прогнозировали таяние снега в столице 24 ноября. По их данным, местами от снега останутся лишь воспоминания.

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