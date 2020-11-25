В Депздраве объяснили, почему опасно согреваться спиртными напитками на улице

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Главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению, кандидат медицинских наук Андрей Тяжельников в беседе с Москвой 24 рассказал, почему в холодную погоду опасно согреваться алкоголем на улице.

"Ощущение тепла после принятия алкоголя на холоде мнимое. Дело в том, что алкоголь расширяет поверхностные сосуды, из-за чего происходит быстрая теплопотеря. Повышенная теплоотдача создает временный тепловой фронт вокруг тела, и человек не мерзнет. Из-за этого холодовые рецепторы на коже отключаются, мозг не дает команду на спазм периферических сосудов для прекращения потери тепла. При этом температура тела быстро падает", – объяснил эксперт.





Андрей Тяжельников главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Этого человек сразу не ощущает, он может получить переохлаждение и потерять сознание, что крайне опасно на холоде и может закончиться трагедией. Кроме того, алкоголь на холоде действует быстрее, в результате у человека слабеют мышцы и затуманивается сознание, что несет дополнительные риски.

При этом, по мнению специалиста, небольшое количество алкоголя на улице выпить можно, если предполагается вскоре зайти в тепло. "Желательно после принятия алкогольных напитков оставаться в тепле не менее трех часов", – сказал он.

А любимый зимний напиток – глинтвейн – Тяжельников порекомендовал заменить на безалкогольный. "Также хорошо пить ароматный горячий чай, травяные и ягодные напитки. И, конечно, надо больше двигаться", – добавил врач.

Ранее нутрициолог Анна Ивашкевич рекомендовала после болезни и приема антибиотиков исключить из рациона сахар, дрожжи, алкоголь и грейпфрут.

Специалист пояснила, что указанные продукты препятствуют правильному усвоению антибиотиков. Более того, они способны спровоцировать боль в животе, тошноту и даже нарушение сердечного ритма. По словам эксперта, применение антибиотиков в целом может спровоцировать кандидоз, а употребление мучных изделий и сладкого – усилить болезнь.

Минимизировать риск побочных эффектов, а также улучшить пищеварение помогут богатые пробиотиками продукты. Среди них, например, лидирующую позицию занимает квашеная капуста. Не менее полезными считаются шпинат, петрушка, брюссельская капуста, артишоки, цельнозерновые крупы, кефир, натуральные йогурты, ягоды облепихи, а также в целом овощи и фрукты.