Эксперт рассказала о норме вина в день для женщин и мужчин

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Винный эксперт Влада Губернская рассказала об оптимальной норме вина, которая допустима в день для женщин и мужчин. Об этом она сообщила на форуме "Первые лица".

По словам специалиста, девушкам можно употреблять около 150 миллилитров напитка в день, а мужчинам – 250 миллилитров.

"Лучше каждый день по бокалу, чем долгое время не пить, а потом до отказа", – пояснила Губернская, передают РИА Новости.

Она также добавила, что норма может варьироваться в зависимости от массы тела, роста и телосложения.

Ранее ученые из Австралии и США выяснили, как быстро и точно определить подлинность вина. Для этого исследователи предложили применить метод флуоресцентной спектроскопии. Ученые проверили вина из сорта Каберне совиньон из Австралии и Франции – тест показал, что метод позволяет с точностью 100% определить географическое происхождение напитка.