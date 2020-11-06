Ученые выяснили, как безошибочно определить подлинность вина

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Ученые из Австралии и США выяснили, как быстро и точно определить подлинность вина. Результаты исследования представили в журнале Food Chemistry.
Для этого исследователи предложили применить метод флуоресцентной спектроскопии. Ученые проверили вина из сорта Каберне совиньон из Австралии и Франции – тест показал, что метод позволяет с точностью 100% определить географическое происхождение напитка.
Авторы работы отметили, что аутентификация вин позволит избежать сложностей относительно маркировки вин с учетом их происхождения, сорта и других показателей.
"Метод может быть легко адаптирован для использования в цепочке поставок для надежной аутентификации или обнаружения фальсифицированных вин", – подчеркнули ученые. Также исследователи отметили, что данная технология позволит сформировать систему защиты региональных брендов.
Флуоресцентная спектроскопия – это метод определения спектров флуоресцентного свечения молекул. Технология, отмечают ученые, дает возможность получить "отпечатки пальцев" образца, которые обусловлены присутствием фторофорных или светоизлучающих соединений.
Ранее ученые из Самарского университета имени Королева и государственного медицинского университета нашли способ диагностики рака и других заболеваний с помощью спектроскопии крови. Новый метод отличается скоростью и оперативностью. По словам исследователей, жидкостную биопсию можно провести буквально за минуты, используя рамановскую спектроскопию.
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