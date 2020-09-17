Ученые рассказали о новом состоянии воды

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Американские исследователи утверждают, что переохлажденная вода является двумя жидкостями в одной. К такому выводу они пришли, измерив воду при температурах намного ниже ее обычной точки замерзания, сообщается в журнале Science.

Специалисты из Тихоокеанской северо-западной национальной лаборатории (PNNL) Министерства энергетики США разрушили лазером тонкую ледяную пленку, создав переохлажденную жидкую воду, после чего с помощью инфракрасной спектроскопии отследили этапы ее преобразований в интервале от -138 до -28 градусов Цельсия.

Оказалось, что при переохлаждении вода конденсируется в плотную жидкую фазу, которая продолжает сосуществовать с обычной жидкой фазой. При этом доля жидкости с высокой плотностью быстро уменьшается при повышении температуры.

По мнению исследователей, полученные данные позволяют опровергнуть версию, что глубоко переохлажденная вода кристаллизуется, прежде чем она уравновесится.

Ранее американские ученые разработали технологию для придания металлическим изделиям супергидрофобных свойств. Специалисты обработали металлическую поверхность с помощью фемтосекундного лазера. В результате материал стал абсолютно непотопляемым.