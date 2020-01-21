В Росгидромете оценили возможность таяния ледников в Антарктиде

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Толщина льда в Антарктиде существенно не меняется, несмотря на потепление климата. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на советника руководителя Росгидромета Валерия Мартыщенко.

"За последние 420 тысяч лет выявлено четыре цикла климатических изменений. Сейчас, конечно, идет цикл, связанный с потеплением в том числе в Антарктике", – заявил специалист.

Тем не менее существующий погодный процесс в регионе отличается от того, что эксперты наблюдают на других континентах. В случае с Антарктидой речь идет о том, что потепление атмосферы провоцирует облачность, а осадки выпадают на континент в виде снега. За счет этого он уплотняется.

"Процесс, который происходит со льдами, говорит, что льды сохраняются. Толщины льдов в Антарктиде пока серьезных изменений не претерпели", – добавил Валерий Мартыщенко.

Ранее шведская экоактивистка Грета Тунберг, выступая на сессии Всемирного экономического форума в Давосе, заявила, что СМИ замалчивают глобальные проблемы экологии. В частности, девушка отметила, что никто не обращает внимания на данные о выбросах углекислого газа в атмосферу.

