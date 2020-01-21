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Общество

21 января, 12:53

Грета Тунберг обвинила СМИ в замалчивании проблем климата

экология за рубежом общество

Фото: TASS/Zuma

Шведская экоактивистка Грета Тунберг, выступившая на сессии Всемирного экономического форума в Давосе, заявила, что СМИ закрывают глаза на данные о выбросах углекислого газа в атмосферу и последствиях этого в виде изменения климата.

Она подчеркнула, что даже при повышении температуры на один градус люди умирают от климатических изменений. По ее словам, задачей науки является предотвращение дестабилизации климата.

"С прошлого лета я повторяю эти цифры снова и снова. Но, честно говоря, я не видела, чтобы хотя бы кто-то из СМИ или персонально попытался их озвучить. Я знаю, что вы не хотите об этом слышать или говорить, но я продолжу, пока вы начнете это делать", – приводит слова Тунберг ТАСС.

17-летняя экоактивистка напомнила, что если человечество хочет иметь шанс 67% для того, чтобы ограничить рост глобальной температуры 1,5 градусами, то лимит выбросов СО2 в атмосферу должен составлять 420 гигатонн. Но на самом деле, по ее словам, этот объем гораздо меньше из-за среднегодовых выбросов углерода.

Ранее Грета Тунберг удостоилась звания "Человек года" по версии журнала Time. Помимо нее, претендентом был и президент США Дональд Трамп, который уступил школьнице.

После того как Грета получила всемирную известность, было предложено пригласить ее на открытие Дворца пионеров в Москве. В настоящее время легендарный комплекс находится на масштабной реконструкции.

Грету Тунберг хотят пригласить на открытие Дворца пионеров

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