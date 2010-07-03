Президент Бразилии назвал Грету Тунберг "отродьем"

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Экоактивистка из Швеции Грета Тунберг вновь сменила описание в своем Twitter-аккаунте. На это ее сподвигли слова президента Бразилии Жаира Болсонару, передает "Газета.ру".

Новая подпись в ее профайле гласит, что она "отродье". Таким описанием наградил активистку бразильский лидер.

Известно, что Болсонару высказал такой едкий комментарий после того, как Тунберг высказалась о расстреле двух лидеров племени гуажажара в стране. Он заявил, что не понимает интереса СМИ к каждому слову подростка.

Примечательно, что описание в социальной сети Грета Тунберг меняет не впервые. Ранее в ее профиле в разделе "О себе" красовались высказывания в ее адрес известных политиков.

Так, в частности, она поставила статус "добрая, но плохо информированная девочка". Такой характеристикой наградил ее президент России Владимир Путин.

Ранее Грета Тунберг и Дональд Трамп вошли в короткий список претендентов на звание "Человек года" по версии редакции американского журнала Time. Кому достанется звание, станет известно 11 декабря.