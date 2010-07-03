Грета Тунберг из-за выступления Путина изменила профиль в Twitter

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Шведская школьница и эко-активистка Грета Тунберг поменяла описание в своем интернет-профиле. Это случилось после того, как российский президент Владимир Путин прокомментировал ее выступление в ООН.

"Добрая, но плохо информированная девочка", – гласит новая надпись в профиле Греты Тунберг в Twitter.

В эту среду Путин рассказал, что не согласен с восторгами, связанными с выступлением Тунберг. Российский президент заявил, что использовать детей и подростков для достижения даже благородных целей неправильно. При этом Путин уверен, что Грета действовала искренне, но не учла, что современный мир очень сложен и многообразен.

16-летняя шведская школьница Грета Тунберг, выступая на сессии Генеральной Ассамблеи ООН, обвинила политиков во лжи и краже детства. Она заявила, что мировое сообщество игнорирует климатические проблемы.

Шведка отметила, что ее вообще не должно быть на саммите ООН, ей следовало быть в школе, но политики почему-то обращаются за помощью к молодежи.

Ранее депутат нижней палаты парламента Василий Власов пригласил Тунберг выступить в России. Он направил соответствующее письмо с приглашением послу Швеции в России Малене Мард. Власов пояснил свою идею тем, что в России также много молодежи, которая обеспокоена состоянием окружающей среды. Он выразил восхищение Гретой Тунберг и ее решимостью.

При этом в Госдуме сообщили, что не собираются приглашать Грету Тунберг. Председатель комитета по контролю и регламенту Ольга Савастьянова объяснила, что депутат не может приглашать кого-либо на пленарное заседание и Совет Госдумы.