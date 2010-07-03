Экоактивисты облили искусственной кровью здание министерства финансов в Лондоне

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Сторонники шведской экоактивистки Греты Тунберг облили здание министерства финансов в Лондоне искусственной кровью, сообщает сайт "Комсомольской правды".

Таким способом активисты решили призвать британские власти занять более четкую и однозначную позицию по вопросу защиты окружающей среды. Английские последователи Тунберг наполнили алой жидкостью отсек пожарной машины и направились к зданию министерства финансов. Однако, когда протестующие поливали крыльцо ведомства, шланг неожиданно выскользнул. В результате не только крыльцо, но и вся прилегающая часть улицы оказались залиты искусственной кровью, что придало им весьма устрашающий вид.

Экоактивисты негодуют из-за двойственной позиции Лондона. С одной стороны, Великобритания считается лидером борьбы с опасными изменениями климата, но с другой, власти Соединенного Королевства вкладывают огромные суммы в проекты по ископаемым.

Накануне Владимир Путин признался, что не разделяет восторгов по поводу выступления Греты Тунберг в ООН. По словам президента РФ, он приветствует внимание молодежи к актуальным проблемам, но использовать детей и подростков недопустимо даже для достижения благородных целей.

Грета Тунберг обвинила политиков во лжи и краже детства, выступая на сессии Генеральной Ассамблеи ООН. 16-летняя шведка заявила, что мировое сообщество игнорирует глобальные климатические проблемы.