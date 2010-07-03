Меркель раскритиковала выступление Греты Тунберг

Фото: twitter.com/RegSprecher

Канцлер Германии Ангела Меркель высказала мнение, что Грета Тунберг в недостаточной мере оценивает роль технологий и инноваций в деле борьбы с глобальным потеплением. При этом Меркель назвала ее речь "потрясающей".

По мнению канцлера, Тунберг мало сказала о том, каким образом технологии в энергетической области открывают возможности для достижения климатических целей.

Меркель указала, что отводит большое значение техническим инновациям в деле защиты климата. "И это противоречит тому, что я вчера услышала", – сказала политик.

В то же время канцлер ФРГ отметила, что каждый внимательный человек прислушается к Тунберг и "ощущит себя так, как будто обращаются к нему", передает News.ru.

Меркель лично встретилась с активисткой на саммите в Нью-Йорке. Фотографию их разговора опубликовал спикер немецкого правительства Штеффен Зайберт.



Тунберг, выступая на сессии Генеральной Ассамблеи ООН, обвинила политиков во лжи и краже детства. Она отметила, что мировое сообщество игнорирует климатические проблемы.

Шведка подчеркнула, что ее вообще не должно быть на саммите ООН, ей следовало быть в школе, но политики почему-то обращаются за помощью к молодежи.