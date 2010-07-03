Меркель раскритиковала выступление Греты Тунберг

08:03
08:03
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Фото: twitter.com/RegSprecher
Канцлер Германии Ангела Меркель высказала мнение, что Грета Тунберг в недостаточной мере оценивает роль технологий и инноваций в деле борьбы с глобальным потеплением. При этом Меркель назвала ее речь "потрясающей".
По мнению канцлера, Тунберг мало сказала о том, каким образом технологии в энергетической области открывают возможности для достижения климатических целей.
Меркель указала, что отводит большое значение техническим инновациям в деле защиты климата. "И это противоречит тому, что я вчера услышала", – сказала политик.
В то же время канцлер ФРГ отметила, что каждый внимательный человек прислушается к Тунберг и "ощущит себя так, как будто обращаются к нему", передает News.ru.
Меркель лично встретилась с активисткой на саммите в Нью-Йорке. Фотографию их разговора опубликовал спикер немецкого правительства Штеффен Зайберт.
Begegnung vor den Reden beim @UN #ClimateActionSummit: Kanzlerin #Merkel trifft @GretaThunberg pic.twitter.com/CzqEorBxim— Steffen Seibert (@RegSprecher) 23 сентября 2019 г.
Тунберг, выступая на сессии Генеральной Ассамблеи ООН, обвинила политиков во лжи и краже детства. Она отметила, что мировое сообщество игнорирует климатические проблемы.
Шведка подчеркнула, что ее вообще не должно быть на саммите ООН, ей следовало быть в школе, но политики почему-то обращаются за помощью к молодежи.
Что общего у Греты Тунберг, Авраама Линкольна и Майкла Фелпса?
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