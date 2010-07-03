Песков прокомментировал слова Греты Тунберг в ООН о краже детства

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Фото: ТАСС/AP Photo/Jason DeCrow
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в России учитываются экологические вопросы, которые поднимает Грета Тунберг.
"Я бы не сказал, что наше внимание фокусируется на истории с этой девочкой, те проблемы, которые она поднимает, так или иначе находят свое отношение в международной политике нашей страны. Вы знаете, что наша страна писала и присоединилась к соответствующим международным документам, речь идет и о парижской конвенции, уделяется много внимания вопросам экологии, вопросам изменения климата. Вы знаете, что экология является составной частью наших национальных проектов, отдельным направлением, поэтому Россия много внимания уделяет этой теме", – сказал Песков РИА Новости.
Шестнадцатилетняя активистка из Швеции Грета Тунберг, выступая на сессии Генеральной Ассамблеи ООН, обвинила политиков во лжи и краже детства. Она отметила, что мировое сообщество игнорирует экологические и климатические проблемы. Грета подчеркнула, что ее вообще не должно быть на саммите ООН, ей следовало быть в школе, но политики почему-то обращаются за помощью к молодежи.
"Вы украли мои мечты и мое детство своим пустословием. Люди страдают, умирают, экосистемы разрушаются, мы стоим на пороге массового вымирания, но все, о чем вы можете говорить, – это деньги и сказки об экономическом росте. Как вы смеете?! Молодежь начинает понимать ваше предательство. Если вы подведете нас, обещаю, мы не простим", – заявила девушка.
Грета раскритиковала предложение сократить вредные выбросы в атмосферу. Она подчеркнула, что это создаст 50%-ную вероятность, что температура на Земле повысится на 1,5 градуса по Цельсию и вызовет непоправимые изменения климата.
Ранее Грету Тунберг номинировали на Нобелевскую премию мира.
Свой первый одиночный пикет она провела в августе 2018 года у здания парламента Швеции. Девушка потребовала от руководства страны выполнить Парижское соглашение о климате. После этого она отказалась ходить в школу по пятницам ради активистской деятельности и запустила акцию "Пятницы ради будущего". К ней присоединились школьники из других стран мира, и постепенно акция переросла в целое движение Fridays For Future.
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