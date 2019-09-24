Самый влиятельный в мире подросток, "человек года" по версии журналов и номинант на Нобелевскую премию – это все про 16-летнюю шведскую экоактивистку Грету Тунберг. Молодая и "зеленая" произвела фурор с трибуны саммита ООН, посвященного проблемам изменения климата, обвинив политиков во лжи и в краже ее детства. Кто такая Грета Тунберг — в материале Москвы 24.

Грета Тунберг выступила 23 сентября на саммите ООН по климату, который проходил в Нью-Йорке. Она посвятила крайне эмоциональную речь тому, что власти своими обещаниями и подсчетами денег украли у нее детство.

В ходе выступления Грета обвинила власти в бездействии. По ее словам, предложение вдвое снизить вредные выбросы в атмосферу за 10 лет даст 50-процентную вероятность того, что температура на планете вырастет менее чем на полтора градуса Цельсия. Но будущим поколениям придется иметь дело с этими 50% и исправлять последствия того, что проблема была решена только наполовину.



Грета Тунберг Это все неправильно. Я не должна быть здесь. Я должна быть в школе, по ту сторону океана. А вы обращаетесь к нам, молодым людям, за надеждой. Как вы смеете! Вы украли мои мечты, мое детство своим пустословием. И мне еще повезло. Люди страдают, люди умирают, рушатся целые экосистемы. Мы на пороге массового вымирания. И все, о чем вы можете говорить, это деньги и сказки о вечном экономическом росте. Как вы смеете!



На климатический саммит в Нью-Йорк она приплыла из Европы на корабле, так как принципиально не летает на самолетах: они жгут авиатопливо, загрязняя атмосферу. Помощь предложили Пьер Казираги, внук тринадцатого князя Монако Ренье III и актрисы Грейс Келли, и Борис Херрманн, владелец необычной гоночной яхты. Путешествие из британского Плимута до США заняло у Греты две недели.

В мероприятии приняли участие многие главы государств и правительств, прилетевшие на заседание Генассамблеи ООН.

Видео: Youtube/Служба новостей ООН

Пламенную речь Тунберг не оставили без внимания мировые лидеры. Канцлер ФРГ Ангела Меркель встретилась с подростком и сказала, что "Грета Тунберг и молодые климатические активисты подчеркнули актуальность проблемы изменения климата".

"Она выглядит как очень счастливая молодая девушка, которая ждет яркого и чудесного будущего. Так приятно смотреть", – отметил выступление активистки президент США Дональд Трамп.

В Кремле заявили, что в России учитываются экологические вопросы, которые поднимает Грета Тунберг.



Дмитрий Песков пресс-секретарь президента РФ Я бы не сказал, что наше внимание фокусируется на истории с этой девочкой, те проблемы, которые она поднимает, так или иначе находят свое отношение в международной политике нашей страны. Вы знаете, что наша страна писала и присоединилась к соответствующим международным документам, речь идет и о парижской конвенции, уделяется много внимания вопросам экологии, вопросам изменения климата.

Кто такая Грета Тунберг

Грета Тунберг родилась 3 января 2003 года. Ее семья известна в Швеции: отец — актер Сванте Тунберг, мать — оперная певица Малена Эрнман, которая представляла Швецию на Евровидении 2009 года, которое проходило в Москве.

Видео: Youtube/Eurovision Song Contest

По словам Тунберг, о климатических проблемах она задумалась еще в третьем классе: она не понимала, почему, несмотря на то что проблема заметна, никто не предпринимает достаточных усилий, чтобы бороться с глобальным потеплением.

В книге "Сцены из сердца", которую за некоторое время до забастовок Греты выпустили ее родители, они рассказывают, что примерно до девяти лет она была обычным ребенком, мало отличающимся от сверстников. Но как-то раз пришла домой с урока биологии в слезах: им показали фильм о последствиях климатических изменений. Голодающие из-за тающих ледников белые медведи, рыбы, задыхающиеся в пластике, умирающие стаи птиц. Это поразило Грету.



Грета Тунберг активист Я рыдала, когда это смотрела. Мои одноклассники тоже переживали, но когда фильм закончился, они могли спокойно заниматься своими делами. Я так не могу. Эти кадры просто застряли у меня в голове



Начала девочка бороться с проблемой с семьи: будучи веганкой, она убедила домашних отказаться от мяса. У Тунбергов в доме установлены солнечные батареи, они сами выращивают овощи и передвигаются на велосипедах на близкие расстояния и на электрокаре – на дальние. Мама Греты по настоянию дочери перестала летать на самолетах, пишет портал The City.

Позднее у девочки, по ее словам, была диагностирована депрессия, она перестала есть, разговаривать и ходить в школу. Вскоре врачи диагностировали у Греты синдром Аспергера (расстройство аутистического спектра, склонность к стереотипным, повторяющимся занятиям), синдром дефицита внимания с гиперактивностью (СДВГ) и избирательный мутизм: человек теряет дар речи в ситуациях, когда нужно сказать речь или к кому-то обратиться.

Что общего у Греты Тунберг, Авраама Линкольна и Майкла Фелпса?

Благодаря своим психологическим особенностям Грета может часами концентрироваться на одной задаче, кроме того, она и правда видит мир в черно-белом цвете – без полутонов. Эти отклонения, помноженные на юношеский максимализм, помогли ей стать непримиримым борцом за экологию.

Все началось 20 августа 2018 года, когда 15-летняя Грета объявила, что не будет ходить в школу до тех пор, пока политики не обратят внимание на проблему засухи и лесных пожаров в Швеции, вызванных глобальным потеплением. Она начала пикетировать у местного парламента с плакатом Skolstrejk For Klimatet ("Школьная забастовка за климат") и пачкой флаеров с текстом, объясняющим, почему она проводит учебное время у здания риксдага. Вскоре ей удалось привлечь внимание СМИ и общественности. Критики Греты не исключают, что росту ее движения способствовала известность ее семьи.

Фото: ТАСС/DPA/Steffen Trumpf

Грета воодушевилась и вскоре анонсировала в соцсетях акции #Fridaysforfuture и #Climatestrike, призывая всех желающих присоединиться к ее движению и протестовать у зданий парламентов в других странах. Забастовку подхватили сверстники Тунберг по всему миру. 15 марта под ее "знаменами" на улицы вышли полтора миллиона человек.

Тогда мнения политиков о Тунберг разделились. Есть ее сторонники: экопротесты поддержал Барак Обама, а Ангела Меркель назвала пятничные забастовки "очень хорошей инициативой", как и мэр Парижа Анн Идальго. Но есть и противники, считающие Грету просто прогульщицей, жаждущей славы, – к примеру, Тереза Мэй. Так, когда Тунберг вещала в Национальном собрании Франции, часть депутатов бойкотировали выступление "пророка в коротких штанишках". Однако Грета, как всегда, была невозмутима: "Это нормально, к детям не принято прислушиваться. Но вы должны услышать ученых, голос научного сообщества".

В марте за стремление остановить изменение климата Тунберг была выдвинута на Нобелевскую премию мира – и, возможно, она ее получит, став самой молодой обладательницей престижной награды.

Журнал i-D назвал Грету Тунберг голосом поколения, интервью с ней опубликовали The Guardian и New Yorker, а Time включил ее в список 100 самых влиятельных людей 2019 года вместе с Мишель Обамой. Грета говорит, что будет бастовать до тех пор, пока правительство не озаботится тем, чтобы среднее повышение температуры на планете находилось в пределах двух градусов. Это вообще-то требования из Парижского соглашения по климату в 2015 году, и они вполне выполнимы.

Хотя проект ратифицировали 185 стран, к реальным действиям приступили единицы, а объемы выбросов углекислого газа в 2018-м стали самыми большими в истории. Больше всего наносят вред миру Китай и США, им в сумме принадлежит более 43% СО2, но Китай вообще не входит в соглашение, а Трамп вывел из него Штаты в 2017 году. Россия, кстати, на «почетном» четвертом месте по эмиссии: подписала документ, но пока еще не приступила к его выполнению.

В июне британское издательство Penguin Books выпустило подборку из 11 ключевых речей Тунберг под названием "Никто не слишком мал, чтобы что-то изменить". Похоже, в случае с Гретой это оказалось правдой.