Школьницу из Швеции выдвинули на Нобелевскую премию мира

Школьницу из Швеции Грету Тунберг номинировали на Нобелевскую премию мира, сообщает ТАСС. С сентября прошлого года она объявила себя лидером общемирового движения подростков "Школьная забастовка за климат".

16-летнюю активистку номинировали двое шведских и двое норвежских политиков. Сама Тунберг призналась, что для нее это очень почетно. По ее словам, это "невообразимое и немного странное ощущение".

В 2019 году Тунберг организовала шествие по Парижу. В руках у нее была табличка с надписью "Забастовка школы ради климата". По данным СМИ, к ее акции присоединились около тысячи человек.

Сперва она ходила со своей табличкой к стенам шведского парламента, а позже стала устраивать акции и в других странах. К примеру, активистка сумела собрать 7,5 тысячи человек в Брюсселе. В декабре она выступала с речью на Всемирной конференции ООН по вопросам изменения климата в Катовице.