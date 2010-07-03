Путин не разделяет восторгов по поводу выступления Греты Тунберг в ООН

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Владимир Путин не разделяет восторгов по поводу выступления шведской эко-активистки Греты Тунберг в ООН. Об этом глава государства сообщил, выступая на пленарной сессии Российской энергетической недели.

"Никто Грете не объяснил, что мир быстро развивается и люди в Африке хотят жить так же как в Швеции", – цитирует его "Интерфакс".

По словам президента, он приветствует внимание подростков к острым проблемам сегодняшнего дня, в том числе проблемам экологии. Однако использовать детей и подростков в своих интересах даже для достижения благородных целей недопустимо, уточнил он.

16-летняя шведская школьница Грета Тунберг, выступая на сессии Генеральной Ассамблеи ООН, обвинила политиков во лжи и краже детства. Она отметила, что мировое сообщество игнорирует климатические проблемы.

Шведка подчеркнула, что ее вообще не должно быть на саммите ООН, ей следовало быть в школе, но политики почему-то обращаются за помощью к молодежи.

Ранее депутат нижней палаты парламента Василий Власов пригласил Тунберг выступить в России. Он направил соответствующее письмо с приглашением послу Швеции в России Малене Мард. Власов пояснил свою идею тем, что в России также много молодежи, которая обеспокоена состоянием окружающей среды. Он выразил восхищение Гретой Тунберг и ее решимостью.

При этом в Госдуме сообщили, что не собираются приглашать Грету Тунберг. Председатель комитета по контролю и регламенту Ольга Савастьянова объяснила, что депутат не может приглашать кого-либо на пленарное заседание и Совет Госдумы.

