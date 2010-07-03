Депутату, позвавшему Грету Тунберг в Госдуму, посоветовали "не пиариться"

20:59
20:59
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Фото: ТАСС/MICHAEL NAGLE/EPA
Директор Всероссийского института природы Андрей Пешков посоветовал парламентарию, позвавшему юную шведскую активистку Грету Тунберг в Госдуму, заняться реальными проблемами экологии в своем регионе и не пиариться.
Он выразил сомнение, что Грета Тунберг с ее яркими выступлениями сможет помочь улучшить состояние Земли. Также он обвинил Власова в том, что он "делает себе рекламу".
"Нам надо делом заниматься, а не пиариться. Он бы что-нибудь полезное сделал для своих избирателей. А активистов у нас своих достаточно много", – сказал Пешков в разговоре с ИА "НСН".
В первую очередь депутату, активно приглашающему Тунберг в Госдуму, стоит заняться проблемами своего региона, добавил Пешков.
Ранее депутат нижней палаты парламента Василий Власов пригласил Тунберг выступить в России. Он направил соответствующее письмо с приглашением послу Швеции в России Малене Мард. Власов пояснил свою идею тем, что в России также много молодежи, которая обеспокоена состоянием окружающей среды. Он выразил восхищение Гретой Тунберг и ее решимостью.
При этом в Госдуме сообщили, что не собираются приглашать Грету Тунберг. Председатель комитета по контролю и регламенту Ольга Савастьянова объяснила, что депутат не может приглашать кого-либо на пленарное заседание и Совет Госдумы.
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